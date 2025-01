Retribuzione in Italia, media lorda annua pari a 37.302 euro

Nel 2022 la retribuzione lorda annua per dipendente, ricondotta ad anno intero e tempo pieno , è pari in media a 37.302 euro. Le lavoratrici dipendenti guadagnano 6mila euro in meno dei lavoratori (33.807 euro contro 39.982). La retribuzione annuale risulta massima, pari a 38.760 euro, nel comparto dell’Industria in senso stretto e raggiunge il valore minimo di 32.202 euro nel settore delle Costruzioni. Lo indica l'Istat nel Report sulla struttura delle retribuzioni in Italia nel 2022.