Sempre più difficile trovare un idraulico, un fabbro, un elettricista

Continua a scendere il numero complessivo degli artigiani presenti nel nostro Paese. Se questa tendenza non sarà invertita stabilmente, non è da escludere che entro una decina d'anni sarà molto difficile trovare un idraulico, un fabbro, un elettricista o un serramentista in grado di eseguire un intervento di riparazione/manutenzione presso la nostra abitazione o nel luogo dove lavoriamo. L'SOS è lanciato dall'Ufficio studi della Cgia che ha elaborato i dati dell'Inps e di Infocamere/Movimprese.