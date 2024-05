Il decreto Superbonus è stato approvato dal Senato con 101 sì e 64 no, ora il provvedimento dovrà passare alla Camera. Tra le principali novità l'emendamento del governo che introduce l'obblico di ripartire le detrazioni sui bonus edilizi in 10 anni con effetto retroattivo e il dicieto per le banche dal 2025 di compensazione dei crediti d'imposta dei bonus fiscali con i contributi previdenziali.