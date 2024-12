Dicembre mese in cui scatta l'accredito della tredicesima, la mensilità extra sullo stipendio di lavoratori dipendenti e pensionati. Di norma il pagamento viene effettuato sempre prima delle festività natalizie e in ogni caso entro la fine del mese. Rispetto allo stipendio, la tredicesima è priva di detrazioni d'imposta per il lavoro dipendente così come quelle per i familiari a carico, l'Irpef risulta dunque più alto e il netto in busta paga più basso.