Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Francia per un incontro con Emmanuel Macron nel pomeriggio e in seguito a Roma, per vedere la premier Giorgia Meloni, di cui sarà anche ospite nella cena in programma a Villa Doria Pamphili. Funzionari del pentagono hanno confermato che son stati feriti o uccisi in Ucraina 600mila soldati russi dall'inizio dell'invasione.