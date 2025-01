Nuovo centro, i movimenti nel centrodestra e nel centrosinistra

Il 2025 si è aperto all’insegna di un nuovo attivismo politico nell’area di centro. Inteso come spazio in cui far confluire istanze moderate, i movimenti in atto riguardano sia il centrosinistra sia il centrodestra. Non più nell’accezione di Terzo Polo, ormai sostanzialmente archiviata dopo la rottura tra Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi, l’aggregazione di forze che possano bilanciare destra e sinistra, all’interno dei rispettivi schieramenti, torna al centro delle cronache politiche. Nel centrosinistra, il prossimo weekend verrà protagoniste due iniziative complementari. A Milano, organizzata dall’ex ministro e senatore Pd Graziano Delrio, si riunisce con Romano Prodi, Pierluigi Castagnetti ed Ernesto Maria Ruffini, ormai ex direttore generale dell’Agenzia delle Entrate, l’area ‘catto-dem’ che si muove all’interno del Pd ma che è aperta anche all’esterno, con l’obiettivo di tornare a coinvolgere un’area cattolica più ampia. L’altra manifestazione, a Orvieto, ha una connotazione più liberal-riformista, promossa dall’associazione LibertàEguale. È da anni l’appuntamento storico dei riformisti del Pd e quest’anno avrà come ospite principale l’ex commissario europeo Paolo Gentiloni. Le due iniziative si sono in qualche modo unite: con uno streaming incrociato a testimoniare l’intenzione di lavorare nella stessa direzione. Matteo Renzi, intanto, ha festeggiato i suoi cinquant’anni con una iniziativa pubblica a Firenze, ribadendo che l’avversario è Giorgia Meloni, che la sua collocazione è nel centrosinistra e che vuole concorrere a rinforzare quell’area. Quasi in contemporanea, a Roccaraso, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rivendicato la centralità di FI all’interno del centrodestra, rivendicando in questo senso una differenza con lo schieramento avverso: “La sinistra non ha più il centro, noi siamo un riferimento” nel centrodestra. Forza Italia contende alla Lega il ruolo di seconda forza nella coalizione guidata da FdI e, proprio in concorrenza con il partito guidato da Matteo Salvini, punta a tenere l’asse della coalizione ancora anche al centro.