Agite con prudenza oggi, gli astri prevedono confusione e siete poco attenti, specialmente nella guida. Forse siete stanchi di vivere in maniera estrema emozioni e affari, rallentate i ritmi!

Mercoledì

Cari amici della Scorpione a trasformarvi non sarà la Luna piena, bensì l'amore. Oggi siete delle vere e proprio belve bramose di prede sole e disarmate. Divorate il partner come non lo avete mai fatto prima.