Lunedì Dubbi e confusione potranno minare la sfera sentimentale. Forse siete ancora innamorati di un ex e non riuscite a togliervelo dalla testa, non cercate un colpevole, affrontatelo una volta per tutte!

Martedì È probabile che nella tua relazione l'aspetto fisico sia uno dei principali collanti tra te e il partner. Tuttavia oggi potreste avere una discussione su quali sono le tue esigenze e su come vengono soddisfatte.

Mercoledì La tua carriera ti chiede molto e potresti domandarti se vale la pena continuare, soprattutto se hai un lavoro che hai accettato per bisogno ma non per scelta.

Giovedì Oggi potresti facilmente innescare una discussione sgradevole se parlerai con troppa noncuranza a colleghi o amici, poiché tutti si sembreranno eccessivamente sensibili e permalosi.

Venerdì Attitudine al problem solving ed intuito vi aiuteranno a ricevere proposte di lavoro o un incarico prestigioso. Attenti a colleghi invidiosi, munitevi di un cornetto rosso, non si sa mai!