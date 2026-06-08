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Pagamento della nona rata del PNRR

08 giugno 2026 | 17.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’Italia ha ricevuto il pagamento della nona e penultima rata del PNRR per complessivi 12,8 miliardi di euro, portando così la cifra complessiva a 166 miliardi di euro. Il pagamento certifica il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR e il rispetto delle tempistiche stabilite, che ad oggi corrispondo a 416 tra milestone e target ovvero l’85% della dotazione complessiva del Piano. “L’Italia oggi è la nazione con il miglior tasso di attuazione del PNRR in Europa fino a diventare un modello per gli altri Stati”, ha dichiarato il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e la coesione sociale, Tommaso Foti. Legate al pagamento della nona rata diverse riforme, tra cui l’attuazione del Programma GOL, Garanzia di occupabilità dei lavoratori, che prevede corsi di formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro gratuiti per disoccupati e beneficiari di ammortizzatori sociali o di altre misure di sostegno. Inoltre, sono previsti diversi investimenti, tra i quali: l’implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico all’85% dei medici di base, l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero per 280 strutture sanitarie, la riduzione delle perdite idriche mediante la distrettualizzazione di 45.000 km di reti, il supporto educativo a 44.000 minori nel Mezzogiorno, la digitalizzazione di oltre 7,7 milioni di fascicoli giudiziari.

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PNRR Pagamento Rata Governo Economia
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