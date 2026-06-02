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2 Giugno, Salvini assente alla parata dei Fori Imperiali. Fonti: "Al Mit per evitare scioperi"

Tajani: "Un peccato, ma non c'erano nemmeno Conte e Schlein". La Russa smorza﻿: "Ognuno è dove vuole"

2 Giugno, Salvini assente alla parata dei Fori Imperiali. Fonti:
02 giugno 2026 | 14.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Scoppia il caso politico nel giorno della Festa della Repubblica. L'assenza del vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, alla tradizionale parata del 2 giugno ai Fori Imperiali accende il dibattito tra gli alleati di governo e le opposizioni. Mentre dal Mit blindano il ministro ("È al lavoro sui dossier urgenti"), il vicepremier Antonio Tajani commenta: "Un peccato quando si manca". Mentre Ignazio La Russa taglia corto: "Ognuno è dove vuole".

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La difesa del Mit: "Al lavoro su Pnrr e scioperi"

Fonti vicine al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti gettano subito acqua sul fuoco con una nota ufficiale sui motivi dell'assenza. Matteo Salvini "ha passato tutta la mattinata al lavoro, come ieri peraltro, su trasporti e opere pubbliche da completare, Pnrr in primis". L'obiettivo prioritario del ministro, spiegano dal Mit, è in queste ore soprattutto quello di "evitare lo sciopero dei ferrovieri proclamato per il prossimo 11 giugno".

Tajani: "Non c'erano nemmeno Conte e Schlein"

Le giustificazioni tecniche non bastano però a evitare le fibrillazioni politiche all'interno della maggioranza. Intercettato a margine delle celebrazioni a Roma, l'altro vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha commentato l'assenza del collega di governo senza troppi giri di parole: "Salvini assente? Non so, lo dovete domandare a lui. Non c'erano neanche Conte e la Schlein, non li ho visti. È un peccato quando si manca...".

La Russa minimizza: "Ognuno è dove vuole"

Da parte sua il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha spostato il focus anche sulle assenze del centrosinistra: "Tranne Italia Viva, non ho visto un solo capogruppo dell'opposizione", ha osservato a margine dei Fori Imperiali.

A chi gli domandava esplicitamente un giudizio sulla scelta del leader leghista, La Russa ha tagliato corto: "Salvini assente? Ognuno è dove vuole. Ma io non chiedo mai dove sono, sono altri che hanno la mania di chiedere...".

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