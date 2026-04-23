Mattarella a San Severino Marche, dopo cerimonia a Milite ignoto con la premier e le alte cariche. Tajani alle Fosse Ardeatine, poi, a Ferentino. Bonelli, Fratoianni e Magi a corte Anpi a Milano

Per i leader politici sarà un 25 aprile istituzionale, tra manifestazioni e cerimonie. Il capo dello Stato Sergio Mattarella, come da tradizione, deporrà una corona d'alloro all'Altare della Patria a Roma. Insieme al presidente della Repubblica ci saranno il premier Giorgia Meloni, i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, e della Corte costitizionale, Giovanni Amoroso, le autorità militari. Successivamente il capo dello Stato parteciperà alla commemorazione dell'81esimo anniversario della Liberazione, in programma quest'anno a San Severino Marche.

Il vicepremier e segretario nazionale di Fi, Antonio Tajani parteciperà in mattinata, alle 10.30, alla cerimonia di deposizione della corona d'alloro al mausoleo delle Fosse Ardeatine e poi andrà Ferentino. Agenda ancora libera, invece, per l'altro vicepremier, il numero uno della Lega, Matteo Salvini. Anche lo scorso anno il segretario del Carroccio si limitò a un post su X in cui si leggeva: ''Buon 25 aprile in memoria dell'unione tra italiani e Alleati nel nome della libertà", con tanto di bandiere di Italia, Stati Uniti e Regno Unito.

Il 25 aprile dell'opposizione

Nell'altro campo, quello progressista, i leader andranno in ordine sparso. La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, sarà a Sant'Anna di Stazzema, luogo simbolo della brutalità del regime nazifascista. Dopo la deposizione della corona d'alloro al monumento, la leader dem interverrà alla commemorazione assieme al sindaco del comune toscano, il presidente dell'Associazione Martiri di Sant'Anna di Stazzema e il presidente della regione Eugenio Giani.

Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, sarà invece impegnato in un tour in Campania. La mattina, intorno alle 11, parteciperà alla commemorazione della festa della Liberazione a Napoli al monumento dedicato a Salvo D'Acquisto, simbolo dei valori di libertà e democrazia. Alle 12.30 si sposterà a Torre del Greco per inaugurare una nuova sede del Movimento 5 stelle, mentre alle 16 sarà il turno dell'inaugurazione della sede pentastellata di Avellino. La giornata di Conte si concluderà a San Nicola la Strada, in provincia di Caserta, con la presentazione del suo libro 'Una nuova primavera'.

I due leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, e il segretario di +Europa, Riccardo Magi, saranno alla manifestazione nazionale di Milano organizzata dall'Anpi. Mentre Matteo Renzi, presidente di Italia viva, sarà a Firenze. Carlo Calenda, leader di Azione, allo stato, non ha nulla in programma di ufficiale per l'anniversario della Liberazione ma il giorno prima sarà al Museo della Resistenza di Torino.