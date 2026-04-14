Ad Anguillara Progetto Civico Italia appoggia Alberto Civica

Il comitato “Lago di Bracciano” di Progetto Civico Italia annuncia ufficialmente il proprio sostegno alla candidatura di Alberto Civica per le prossime elezioni comunali di Anguillara Sabazia. "Non si tratta di una semplice alleanza, ma di un vero e proprio patto per il futuro del Territorio", come sottolinea con forza Michele Cardone, fondatore del comitato locale.

Il Progetto punta a creare "una rete virtuosa capace di valorizzare le enormi risorse umane, artigiane, professionali, associative ed imprenditoriali di un territorio meraviglioso ma troppo a lungo soffocato: vogliamo dare vita ad una comunità consapevole, ordinata, educata, giusta, rispettosa del territorio e proiettata verso il futuro, capace di impegni seri e concreti", afferma Cardone.

"Ringrazio Progetto Civico Italia, il fondatore Alessandro Onorato e i responsabili Provinciale e Regionale Davide Santonastaso e Antonio Taurelli, per aver condiviso questo impegno: con loro porteremo una ventata di entusiasmo e novità per tutto questo versante a Nord di Roma: l’impegno del Comitato del Lago di Bracciano è quello di seguire la scia dei numerosi Comitati che sono nati e stanno nascendo su tutto il territorio nazionale”, aggiunge.

Le elezioni comunali di maggio "diventano cruciali per questo cambiamento profondo" ed ecco allora il "sostegno convinto ad Alberto Civica": "La sua figura - rimarca Cardone - è sinonimo di competenza vera e capacità d'azione immediata e può, insieme al nostro contributo, gettare le basi per una diversa visione del futuro della città. Non abbiamo bisogno di slogan, ma di persone capaci di operare sulle urgenze con mano ferma. Attorno a lui sta nascendo un movimento popolare corale, un’onda d’urto che non si fermerà davanti alle vecchie logiche di palazzo".

Movimento che prende forma nella Lista Civica Anguillara, creata insieme alla consigliera Leda Catarci “vulcanica compagna di viaggio”. Una Lista definita come "un vero e proprio serbatoio di energie nuove, competenti e frutto degli oltre cinque anni di attività in consiglio comunale, tra mozioni e progetti presentati e rimasti inascoltati".

La lista raccoglie cittadini, professionisti, imprenditori, esponenti della cultura e del volontariato dei mondi associativi: persone che hanno deciso di mettere competenza ed impegno per ridare dignità alla città. La sfida "è ambiziosa ma entusiasmante: l'obiettivo dichiarato è quello di combattere l'astensionismo, riportando al voto tutti coloro che non si sentono più rappresentati dai contenitori convenzionali, attraverso un patto di credibilità fatto di impegni concreti che ogni candidato si farà carico personalmente di mantenere".