La replica dell'ex deputato del M5S su Instagram al messaggio in cui gli augurava di non mollare
Alessandro Di Battista, ancora ricoverato all'Avana, risponde sui social ai tanti messaggi di vicinanza che sono arrivati dopo il malore. Uno in particolare: quello di Gino Sorbillo, noto pizzaiolo napoletano, che gli augurava di non mollare. "Vi vengo a trovare presto", scrive l'ex deputato del Movimento 5 stelle accompagnando il commento dalla foto di un piatto di riso e pollo. E anche: "Ne ho bisogno".
Da qui, l'invito del ristoratore che lo esorta: "Esci presto presto da lì super Ale. Vieni presto a Napoli e ci dimentichiamo tutti questo brutto giorno! Facciamo una super festa, free per tutti" con "pizze, cucina napoletana e buon vino per dimenticarci e far dimenticare questo brutto spavento che ci siamo presi ieri, abbiamo avuto molta molta paura per te Ale, è stato bruttissimo".