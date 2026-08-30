E' caccia al killer, ma non si esclude la presenza di un complice. Feriti e dimessi due connazionali. I primi colpi d'arma da fuoco sarebbero stati esplosi intorno alle 3 del mattino. Resta aperta anche l'ipotesi del terrorismo

Si chiamava Maria Spinelli, 22 anni, la giovane abruzzese uccisa in una sparatoria nella notte durante un rave party a Schachen in Svizzera. Era originaria di Atri e residente a Città Sant'Angelo. La Farnesina segue il caso insieme all’Ambasciata a Berna e al Consolato di Basilea.

Secondo la polizia del Canton Argovia, oltre alla vittima ci sarebbero cinque feriti. Due italiani con ferite lievi che, come conferma la Farnesina, sono già stati dimessi dell'ospedale. La sparatoria durante l’evento techno che aveva radunato 3.500 persone all’ippodromo di Aarau.

I primi spari sarebbero stati esplosi intorno alle 3 del mattino. La polizia ha confermato "diversi colpi d’arma da fuoco esplosi da un gruppo di persone" e ha avviato una vasta operazione: l’area dell’ippodromo è stata transennata, sono presenti numerose pattuglie, ambulanze e vigili del fuoco.

Sulla scena della sparatoria la polizia ha trovato bossoli, calibro 9 millimetri, compatibili con pistole e mitra, e bossoli di armi lunghe, come fucili d’assalto. Lo ha spiegato il comandante Leupold, precisando che il numero degli autori è ancora da chiarire: “Sappiamo che c’è almeno un responsabile”, ha detto, aggiungendo che alcune segnalazioni parlano di un possibile secondo autore.

Il ritrovamento di munizioni riconducibili a due armi diverse, però, non implica necessariamente la presenza di due persone: un singolo aggressore potrebbe aver sparato con più armi.

Altri 5 ricoverati

La giovane italiana sarebbe "deceduta sul posto a causa delle ferite riportate", ha reso noto Pascal Wenzel, portavoce della polizia cantonale argoviese, aggiungendo che "quattro uomini e una donna, di età compresa tra i 24 e i 27 anni, sono ricoverati in ospedale con ferite di gravità variabile, da lievi a gravi". Intanto prosegue la caccia all'aggressore. "La ricerca di ignoti è attualmente in pieno svolgimento", ha spiegato Wenzel aggiungendo che al momento non è possibile divulgare ulteriori dettagli.

Il cordoglio di Giorgia Meloni

"Esprimo il mio più profondo cordoglio per la morte di Maria Spinelli, la giovane italiana rimasta vittima della tragica sparatoria di Aarau, in Svizzera" dichiara il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Il mio pensiero va anche agli altri feriti, tra i quali risultano due cittadini italiani, e a tutte le persone coinvolte in questa drammatica vicenda. Seguiamo con attenzione gli sviluppi attraverso la Farnesina e le nostre rappresentanze diplomatiche, confidando nel lavoro delle autorità svizzere per fare piena luce sull’accaduto e individuare i responsabili".

Tra le possibili ipotesi anche terrorismo e un regolamento di conti

La polizia cantonale è mobilitata "quasi al completo" nella ricerca dell’autore o degli autori, che potrebbero aver già lasciato la zona. Il portavoce Bernhard Graser ha spiegato che resta aperta l’ipotesi di un attacco terroristico, ma non è l’unica: possibile anche una resa dei conti o una sparatoria casuale. Colpisce la tempistica, la sparatoria è avvenuta, infatti, proprio al termine del rave. Le indagini proseguono senza sosta anche fuori dal cantone. La scientifica sta ricostruendo con precisione punto di origine dei colpi e traiettorie in un’area molto estesa. La polizia ritiene che siano stati esplosi numerosi colpi.