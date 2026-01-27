circle x black
Antisemitismo, Gasparri: "Bene testo base, ora più ampia condivisione possibile" - Video

27 gennaio 2026 | 15.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La prima commissione ha adottato con una votazione a maggioranza il testo base su cui lavorare, il testo Romeo, anche perché è stato quello cronologicamente presentato per primo, il che non vuol dire che quella sarà la legge, come è stato specificato da vari interventi, il mio e quello della relatrice Pirovano". Lo dice il capogruppo di Fi in Senato, Maurizio Gasparri, al termine della riunione della Commissione Affari costituzionali del Senato, dove è in discussione il ddl sull'antisemitismo.

Quello del leghista Romeo "è il testo su cui lavorare per presentare gli emendamenti. Il mio auspicio è che si arrivi alla più ampia condivisione possibile, io sono disposto alla ricerca di intese nel quadro di una legge che sia sull'antisemitismo, altri argomenti, leggi d'odio e di genere si potranno trattare in altre occasioni, il paletto è che sia una legge che rinforzi i presidi per contrastare l'antisemitismo". Sui contenuti "discuteremo in questa rapida fase di confronto, più consenso, più condivisione sarà possibile, meglio sarà".

Tag
video filmato ripresa diretta
