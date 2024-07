"Sono uno dei pochi in Italia ai massimi livelli a sostenere da tempo l'utilita per gli equilibri mondiali della vittoria di Donald Trump"

''Spero che questo serva a qualcuno che semina parole di odio, di cattiveria contro le destre, contro i fascisti, i razzisti e altri esponenti. Certi toni violenti della sinistra rischiano di armare poi i deboli di mente''. Così il vicepremier Matteo Salvini parlando al Tg1 dell'attentato all'ex presidente americano Donald Trump.

''La politica - dice - dovrebbe capire qual è il limite oltre il quale non spingersi. Questo anche in Europa. Pensiamo ai toni contro alcuni esponenti di centrodestra e di destra delle ultime elezioni europee. Pensiamo all'Italia, alle polemiche folli, rabbiose, ai toni, ma molto più in piccolo ai toni di certa sinistra ancora oggi, a un anno di distanza dalla morte, contro Silvio Berlusconi per l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa. Una differenza di due centimetri e staremmo parlando di un mondo diverso. Se cecchino avesse colpito l'obiettivo saremmo tornati indietro di qualche decennio''.

Salvini auspica ''che le elezioni americane di 5 novembre cambino il mondo. Sono uno dei pochi in Italia ai massimi livelli a sostenere da tempo l'utilita per gli equilibri mondiali della vittoria di Donald Trump''.