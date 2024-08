Autonomia: le firme per il referendum abrogativo, regione per regione

Quante sono, e come sono distribuite regione per regione, le firme accertate per il referendum abrogativo della legge Calderoli sull'autonomia differenziata? Ecco un conteggio elaborato dall'Adnkronos e fornito dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale che, con il giurista Massimo Villone presidente e Alfiero Grandi vicepresidente, monitora costantemente i dati inviati dai Comitati locali all'organizzazione.

AL NORD: Valle d'Aosta 403, 0,09%; Piemonte 21467, 5,33%; Liguria 7714, 1,74%; Lombardia, 48661, 11,0%; Trentino-Alto Adige, 2808, 0,63%; Veneto 16085, 3,63%; Friuli-Venezia Giulia 4341, 0,98%; Emilia Romagna 27762, 6,26%. Totale al Nord d' Italia: 129.241 firme, 29,16%.

Al CENTRO: Toscana 25382, 5,73%; Umbria, 5658, 1,28%; Marche 7506, 1,69%; Lazio, 52539, 11,85%. Totale al Centro Italia: 91085, 20,55%.

Al SUD: Abruzzo 8961, 2,02%; Molise 2950, 0,67%; Campania 85963, 19,39%; Puglia 39927, 9,01%; Basilicata 6576, 1,48%; Calabria 23889, 5,39%; Sicilia 41485, 9,36%; Sardegna 13177, 2,97%. Totale al Sud d'Italia e Isole 222.928, 50,29%.

Totale complessivo dei voti in tutta la Penisola esaminati al 6 agosto 2024: 443.254. (Di Rossella Guadagnini)​