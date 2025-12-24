"Dieci anni fa è cominciata una depressione impegnativa, durata a lungo". A parlare è Barbara Berlusconi, 41 anni, figlia dell’ex premier e di Veronica Lario ha 41 anni.

"Ho fatto tanta terapia. Per molto tempo non capivo. Poi ho iniziato a osservare le mie abitudini, il mio modo di essere, e ho deciso di approfondire per comprendere da dove venisse questa fatica profonda", racconta in un'intervista al Corriere della Sera. E "ho scoperto di avere l’ADHD, un disturbo del neurosviluppo. Da adulta è stato faticoso accettarlo, ma anche liberatorio. Dare un nome alle cose cambia tutto. Non era dunque una mia colpa, non era mancanza di volontà...".

Parlando di politica, alla domanda se le abbiano mai chiesto di candidarsi ha risposto: "In alcuni momenti se n’è parlato. Ragionamenti messi in piedi da altri, non da me. Ma non lo farò. È una responsabilità enorme, non è una staffetta. Pensare di entrarci solo per il cognome non ha senso".