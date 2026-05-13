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Camera, oggi question time con i ministri Salvini, Giorgetti, Calderone e Schillaci

Dalle 15

La Camera - (Ipa)
La Camera - (Ipa)
13 maggio 2026 | 09.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si svolge oggi, mercoledì13 maggio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde a una interrogazione sull'assegnazione delle risorse a favore degli enti locali per opere compensative connesse alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (Ruffino – AZ-PER-RE).

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Il ministro dell’Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti, risponde a interrogazioni in merito ad iniziative per l'introduzione di un meccanismo di indicizzazione dei parametri Irpef al fine di contenere il cosiddetto drenaggio fiscale (Guerra – PD-IPD); sugli impegni assunti a livello europeo e internazionale in materia di spese per la difesa, alla luce del peggioramento del quadro macroeconomico (Alifano – M5S); sull'esenzione Imu per le scuole paritarie, al fine di favorirne un'applicazione omogenea sul territorio nazionale (Gusmeroli – LEGA).

La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a garantire l'accesso alla cosiddetta isopensione ai lavoratori in regime pensionistico interamente contributivo (Tenerini – FI-PPE); sulle iniziative normative volte a scongiurare disparità di trattamento ai danni di lavoratori in regime pensionistico misto per l'accesso alla pensione di vecchiaia al compimento di 71 anni (Della Vedova – MISTO-+EUROPA); sulle iniziative relative ai finanziamenti e ai controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Mari – AVS); sul cosiddetto salario giusto e le connesse prospettive in termini di contrasto al lavoro povero (Bignami - FDI); sugli effetti del decreto-legge n. 62 del 2026, con riferimento agli obiettivi di un salario giusto e dell'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita (Lupi - NM(N-C-U-I)M-CP). Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponde a una interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'Hantavirus in Italia e all'efficacia del nuovo piano pandemico e del Servizio sanitario nazionale rispetto alla possibile evoluzione dei contagi (Boschi – IV-C-RE).

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