Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a favorire lo sviluppo della produzione energetica da biomasse e a rimuovere gli ostacoli alla neutralità tecnologica; sulla sicurezza sismica e sul rispetto delle normative ambientali del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina; sulle iniziative in merito alla ricerca e produzione di energia nucleare di terza e quarta generazione e da fusione in Italia.

Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, risponde a interrogazioni sulle iniziative in ordine alla necessità di garantire la sicurezza e la funzionalità della diga Trinità e di prevenire nuove crisi idriche in Sicilia; sulle iniziative volte a promuovere nelle scuole la cultura della prevenzione del rischio idrogeologico e dei rischi naturali.

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, risponde a una interrogazione sulle iniziative per promuovere lo sport e modernizzare gli impianti sportivi scolastici.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a interrogazioni –rivolte al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti– sulla proposta di modifica dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 avanzata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini della tutela del lavoro portuale e della competitività dei porti italiani; sulle iniziative in merito alla concessione di una proroga per il rifacimento del ponte Preti e di altre infrastrutture strategiche nella città metropolitana di Torino; sull'effettivo coinvolgimento di tutti gli organismi competenti ai fini della validazione tecnica del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, risponde a una interrogazione sulle iniziative per garantire il raggiungimento degli obiettivi di copertura degli asili nido su base nazionale e regionale previsti dal Pnrr e dal Piano strutturale di bilancio.