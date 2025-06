Camera, oggi question time: in aula Ciriani, Lollobrigida, Musumeci e Abodi

Si svolge oggi, mercoledì 11 giugno, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a una interrogazione - rivolta al ministro dell'Economia e delle Finanze - sul superamento del tetto massimo previsto per la destinazione del 5 per mille sull'adeguamento strutturale del limite al fine di garantire la piena destinazione delle somme in coerenza con le scelte dei contribuenti (Boschi – IV-C-RE).

Il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, risponde a interrogazioni sulla bozza del disegno di legge di modifica delle norme concernenti l'attività venatoria (Zanella – Avs); sulle iniziative volte al contrasto dell'epidemia di peste suina africana e alla tutela della filiera dei prodotti da allevamento (Benzoni – AZ-PER-RE); sulle iniziative adottate a tutela dei prodotti agroalimentari italiani, a fronte del rischio dell'introduzione dei dazi statunitensi (Caramiello – M5S); sulla tempistica di presentazione del disegno di legge per l'aggiornamento della disciplina concernente la protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio (Bruzzone – LEGA); sulla possibilità di rendere strutturale il progetto del Servizio civile agricolo, alla luce dei risultati conseguiti (Bignami – FDI).

Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, risponde a interrogazioni sul progetto 'Anch'io sono la protezione civile' e sul relativo potenziamento (Lovecchio – FI-PPE); sulle iniziative per affrontare efficacemente l'emergenza siccità nel Mezzogiorno e nelle isole, anche tramite la realizzazione delle infrastrutture idriche prioritarie (Simiani – PD-IDP).

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a favorire l'accesso dei giovani alla pratica sportiva e il rispetto della dignità della persona, con particolare riguardo alle aree territoriali socialmente ed economicamente fragili (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP).