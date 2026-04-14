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Claudia Conte riappare in video, senza trucco e con tono grave

La giornalista rompe il silenzio su Instagram, ma non parla del caso Piantedosi e concentra la sua attenzione sull’Iran

Claudia Conte riappare in video, senza trucco e con tono grave
14 aprile 2026 | 12.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Claudia Conte torna a esporsi pubblicamente. E lo fa scegliendo un registro completamente diverso rispetto al clamore mediatico che l’ha coinvolta nelle ultime settimane per il caso che la lega al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

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Dopo aver confermato la relazione (“non posso negarla”), la giornalista aveva deciso di sottrarsi alle richieste dei media, facendo sapere che avrebbe dato la sua versione dei fatti “a tempo debito” e affidandosi anche a un legale per tutelare la propria immagine. Una linea di riservatezza che aveva incluso anche una revisione della propria presenza online, con alcuni contenuti rimossi dai social.

Ora, però, la riapparizione. E non sul terreno della politica o del gossip.

In un video su Instagram, dove conta oltre 316mila follower, Conte si mostra senza trucco, davanti a una parete color crema, con una camicetta a pois e un blazer nero, con tono grave e diretto, scegliendo di parlare della situazione in Iran e della repressione dei diritti umani. Il filmato è costruito con un montaggio di immagini provenienti da Teheran e dalle proteste degli ultimi mesi. “Qui non si tratta solo di politica. Repressione, internet bloccato, migliaia di persone uccise, migliaia arrestate ingiustamente. Ignorare significa lasciare che tutto questo accada ancora. Non voltiamoci dall’altra parte, restiamo con il popolo iraniano”.

Il cambio di tono è netto: dalla dimensione personale a quella internazionale. Nessun riferimento diretto al caso Piantedosi, ma una presa di posizione su un tema globale, con un linguaggio asciutto e privo degli elementi più tipici della comunicazione social. Una scelta che segna un tentativo di riposizionamento: meno esposizione sulla vicenda privata, più attenzione a contenuti di impegno e attualità internazionale. Resta da capire se arriverà anche una versione completa dei fatti sul caso che l’ha portata al centro del dibattito politico e mediatico italiano.

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Iran repressione dei diritti umani politica italiana
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