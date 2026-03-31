'Decidi tu chi va in Parlamento'. Onorato lancia raccolta firme per preferenze

Iniziativa del coordinatore nazionale di Progetto Civico Italia e Assessore ai Grandi Eventi di Roma. "Vogliamo una legge elettorale diversa, che faccia scegliere direttamente ai cittadini i propri rappresentanti in Parlamento".

“Decidi tu chi va in Parlamento, firma per l’introduzione per le preferenze, no alle liste bloccate. Da sabato saremo nelle piazze d’Italia per raccogliere le firme”. Alessandro Onorato, coordinatore nazionale di Progetto Civico Italia e Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale lancia così sui social una petizione su Change.org per raccogliere le firme sul tema della nuova legge elettorale.

“Tra due guerre, con un Paese al collasso, industrie ferme e famiglie sempre più povere, dopo la sconfitta al referendum, sapete qual è ora la riforma urgente del Governo Meloni? Le bollette? No. Asili gratuiti? No. La sanità pubblica? No. Incentivi per i giovani? No. La sicurezza? No. L’urgenza del Governo Meloni - sottolinea Onorato - è una nuova legge elettorale per togliere a tutti i cittadini, cioé a tutti noi, la possibilità di scegliere direttamente chi andrà in Parlamento. L’ennesimo attacco alla Costituzione che con gli articoli 1,56 e 58 dice chiaramente che la sovranità è popolare e deve essere espressa direttamente, senza intermediari. Non possono 7 persone decidere al posto di 59 milioni di italiani”.

“Per questo abbiamo lanciato una petizione per introdurre le preferenze e bloccare la proposta del Governo, che oggi inizierà a essere discussa in prima commissione alla Camera. Noi vogliamo una legge elettorale diversa, che faccia scegliere direttamente ai cittadini i propri rappresentanti in Parlamento. Per farlo, ci sono solo due vie: con le preferenze o con collegi molto piccoli. Facciamo un appello agli italiani e a tutte le forze politiche. Facciamoci sentire. È ora il momento”.