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Di Battista: "Casa mia sembra un mix tra MasterChef e Un medico in famiglia"

L'ex M5S ospite a Dimartedì: "Io mi sento benissimo, faccio tutto, certo mi è cambiata un po' la routine. Non faccio altro che prendere pasticche tutto il giorno e mangiare quello che mi cucinano

Alessandro Di Battista - (Ipa)
Alessandro Di Battista - (Ipa)
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14 ottobre 2026 | 12.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

"Casa mia sembra il set di un nuovo programma tv, un misto tra MasterChef e Un medico in famiglia". Alessandro Di Battista, ospite di Giovanni Floris a Dimartedì, ironizza sulle attenzioni ricevute da familiari e amici dopo l’operazione a Cuba per un tumore al cervello.

"Io mi sento benissimo - afferma l'ex M5S - sto bene, faccio tutto, certo mi è cambiata un po' la routine. Non faccio altro che prendere pasticche tutto il giorno e mangiare quello che mi cucinano".

"Ognuno che entra a casa mi ricorda 'hai preso questo, hai fatto questo. E poi 'hai mangiato i cannelloni - racconta ancora Di Battista - casa mia sembra il set di un nuovo programma tv, un misto tra MasterChef e Un medico in famiglia".

Nei giorni scorsi l'ex M5S aveva affermato di aver iniziato le terapie: "I medici dicono che ci sono tutte le carte in regola per poter guarire".

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