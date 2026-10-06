"Ho iniziato le terapie. I medici dicono che ci sono tutte le carte in regola per poter guarire". Alessandro Di Battista, reduce dall'operazione per tumore al cervello subita circa un mese fa, nello studio di DiMartedì risponde alle domande di Giovanni Floris sulle proprie condizioni fisiche. "Ho iniziato le terapie, temevo gli effetti collaterali. Quando mi sveglio e non mi sento tanto bene mi ricordo di avere la malattia. Quando conduco una vita normalissima non penso mai di avere una malattia", dice l'ex parlamentare del M5S. "I medici dicono che ci sono tutte le carte in regola per poter guarire. Dipende dai farmaci, spero che il mio corpo risponda. Perché non dovrebbe rispondere? Le ultime analisi sono buone, posso continiare a fare le terapie. Il tipo di tumore che ho -spiega Di Battista- ha caratteristiche molecolari che lo rendono vulnerabile alle terapie".