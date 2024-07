Diede della 'psicopatica' perché ebrea a Segre, a convegno Pd-M5S-Avs alla Camera

E' polemica per la presenza al convegno Pd-M5S-Avs martedì alla Camera di Nicola Quatrano, "che ha insultato Liliana Segre dandole della 'psicopatica' perché ebrea", sottolinea il deputato di Fratelli d'Italia e responsabile organizzazione Giovanni Donzelli. Alla conferenza interverranno Laura Boldrini (Pd), Stefania Ascari (M5s) e Franco Mari (Avs). Da Fdi solidarietà alla senatrice: "I Dem che dicono?".

"Solidarietà a Liliana Segre. Laura Boldrini, Stefania Ascari e Franco Mari organizzano martedì alla Camera una conferenza con estremisti vari, tra questi anche tal Quatrano che ha insultato Liliana Segre dandole della 'psicopatica' perché ebrea. Lo ha fatto citando un saggio carico di odio, antisemitismo e antisionismo - afferma Donzelli - Aspettiamo l’indignazione a reti unificate di La7, Repubblica, opinionisti e dispensatori vari di 'legittimità democratica'".

Solidarietà alla senatrice dai componenti di Fratelli d’Italia della Commissione straordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza Ella Bucalo, Lucio Malan, Ester Mieli, Marco Scurria, Raffaele Speranzon e Giulio Terzi. “Apprendiamo che martedì alla Camera dei deputati si terrà un convegno organizzato in collaborazione con l’Intergruppo parlamentare per la Pace tra la Palestina e Israele - scrivono in una nota - Sull’invito notiamo la presenza dell’avvocato Nicola Quatrano. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà alla senatrice a vita Liliana Segre, presidente della Commissione, per i vergognosi attacchi e le parole, da condannare, che Quatrano le ha rivolto sui social scrivendo su X lo scorso 16 marzo: ‘#Segre. (postando una sua foto e una sua citazione) Sostiene Guyénot, a proposito della psicopatia biblica di Israele, che il tratto più caratteristico dello psicopatico è la completa assenza di empatia e, di conseguenza, di inibizione morale nel nuocere agli altri, unita alla sete di potere’". "Ci auguriamo che tutte le forze politiche prendano le distanze da queste vili parole espresse nei riguardi della Segre. Che cosa dicono al riguardo Laura Boldrini, Stefania Ascari e Franco Mari, tra i partecipanti all’evento? Ci aspettiamo una risposta”, concludono.