Domenico Gramazio: "Governo rilancia Ssn e dimostra fallimento della sinistra"

"Una grande giornata per la sanità che dimostra ancora una volta il fallimento delle polemiche della sinistra mentre il ministero della Salute è impegnato nella difesa delle professionalità". Così Domenico Gramazio, a nome del coordinamento delle associazioni sanitarie, in occasione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato celebrata oggi a Roma, nelle Corsie Sistine dello storico ospedale Santo Spirito in Sassia, in un evento promosso dal ministero della Salute che ha visto la partecipazione del ministro Orazio Schillaci e del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. "Negli interventi del ministro Schillaci e del sottosegretario Gemmato il rilancio e il super finanziamento della sanità voluto dal governo Meloni", ha concluso il senatore Gramazio.