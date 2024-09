In Liguria pare sciogliersi il rebus del candidato del centrodestra per la regione. Il nome su cui le forze di maggioranza sembrano ora convergere, è infatti quello di Marco Bucci, che in giornata potrebbe accettare l'investitura per il dopo Toti. Sul dossier Liguria sono al lavoro in prima persona la stessa premier Giorgia Meloni, il segretario azzurro Antonio Tajani e il leader della Lega, Matteo Salvini, che ieri sera ha chiarito come il nome del suo vice alle infrastrutture, Edoardo Rixi, non sia in ballo.

Con Bucci il centrodestra, dopo i tentativi di intesa di queste settimane, pare uscire dall'impasse, riuscendo a schierare una figura civica, senza tessere di partito, a meno di un mese dalla presentazione delle liste. Tornando dunque al primo profilo -quello di un civico appunto- indicato unitariamente dalle forze di governo.

Rixi: "C'è candidato unico, vinciamo"

Per la Liguria abbiamo un "candidato unitario del centrodestra che non sono io, oggi non credo lo presenteremo, penso uscirà il nome ma non sta a me farlo. Noi siamo molto più pronti e preparati di quello che pensa il centrosinistra", ha detto Rixi a margine della conferenza stampa di presentazione della diciottesima edizione di Remtch Expo, a Palazzo Madama. "Vinciamo", ha assicurato poi Rixi.