circle x black
Cerca nel sito
 

Emma Bonino dimessa dall'ospedale, è a casa in "condizioni stabili"

L'annuncio di +Europa sui social

Emma Bonino - Ipa
Emma Bonino - Ipa
08 dicembre 2025 | 17.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Emma Bonino è stata dimessa dall’ospedale San Filippo Neri di Roma dove era ricoverata dallo scorso lunedì. “Siamo felici di annunciare che Emma è finalmente tornata a casa e che le sue condizioni sono stabili”. Lo si legge in un post pubblicato sui social di +Europa, che aggiunge: “Il nostro Paese ha ancora un profondo bisogno della sua visione, della sua forza e della sua determinazione.

Proprio oggi, mentre l’Europa affronta un attacco senza precedenti, vogliamo riproporre le sue parole in un’intervista del 2019: parole che suonano più attuali che mai: "L’Europa che non ci piace è tutta l’Europa che manca e che dobbiamo fare", conclude +Europa.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Emma Bonino salute Bonino come sta Emma Bonino politica news
Vedi anche
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti
Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video
Lega, Durigon risponde a Calenda: "Cerca attenzioni, sta sparendo" - Video
Achille Lauro alla Scala: "Per la Prima una scelta coraggiosa" - Video
News to go
Scuola e Fondo unico per l'inclusione sociale: le novità
Prima della Scala, le videonews dalla nostra inviata
Scala, Barbara Berlusconi: "Il mio abito un omaggio ad Armani" - Video
News to go
Ponte dell'Immacolata, boom per la Campania
News to go
Dicembre mese di tredicesime
Atreju 2025, da Pasolini a Charlie Kirk: ecco il pantheon di Fratelli d'Italia - Video
Atreju 2025, da Landini a Ceccarelli: FdI dà i voti nel 'Bullometro' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza