Europee, depositato in Senato emendamento Fdi per esercizio di voto studenti fuori sede

Un emendamento al decreto elettorale per consentire "l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024" è stato presentato in Commissione affari costituzionali del Senato da Fdi a firma Lisei, Della porta, De priamo, Spinelli.

"In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024 - si legge - gli elettori fuori sede che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo".

"Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste sono iscritti, gli elettori fuori sede - si legge - possono votare nel comune di temporaneo domicilio. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune nelle cui liste sono iscritti, gli elettori fuori sede votare nel comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio".