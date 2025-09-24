circle x black
Attacco a Flotilla, la testimonianza di Benedetta Scuderi: "Vari danni ma stiamo bene"

L'aerodeputata a bordo di una delle barche: "A partire dall’una e fino alle quattro del mattino abbiamo ricevuto attacchi costanti"

Benedetta Scuderi - (Ipa)
24 settembre 2025 | 09.43
Redazione Adnkronos
"A partire dall’una e fino alle quattro del mattino abbiamo ricevuto attacchi costanti, prima con materiale urticante e poi con bombe sonore, ossia esplosioni che possono anche fare danni materiali". Così l’eurodeputata Benedetta Scuderi da una delle barche della Global Sumud Flotilla, che in alcune storie su Instagram ha denunciato il nuovo attacco di oggi.

"La nostra imbarcazione ne ha ricevute tre e una ha colpito l’albero, rompendo la vela principale - ha aggiunto - Eravamo in acque internazionali, ci potevamo fare anche molto male se ci fossimo trovate fisicamente nel punto in cui questi dispositivi sono caduti. Fortunatamente al momento stiamo tutti e tutte bene".

"Quelle prese di mira sono imbarcazioni che battono bandiera italiana, colpirle è come colpire il territorio italiano. Serve una risposta seria e immediata dal nostro governo", affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni insieme a Scuderi in una nota. "Il governo ed in particolare l’intelligence devono dire da dove vengono questi attacchi e tutelare le persone che si trovano a bordo. Una simile violazione del diritto marittimo e internazionale, in acque internazionali, è inaccettabile. Questi si possono considerare attacchi militari a tutti gli effetti e il governo italiano deve prendere urgentemente una posizione. Non bastano richiami generici alla cautela del governo, occorrono iniziative concrete per garantire la sicurezza di parlamentari e cittadini italiani da questi atti di pirateria e terrorismo", concludono.

