"Il governo Meloni continua a cooperare militarmente con il governo di Netanyahu. Noi non vogliamo che nessun tipo di arma possa ferire o uccidere un palestinese. Su questo vogliamo che Giorgia Meloni rifletta. C'è una complicità perché Israele si rafforza dal punto di vista bellico anche con una nostra responsabilità. E noi sappiamo che l'industria bellica israeliana è concentrata a distruggere Gaza e questo non lo possiamo tollerare, per questo segnaliamo l'attività del governo alla Corte penale internazionale". Così Angelo Bonelli alla conferenza stampa indetta da Avs per presentare l'iniziativa di denuncia alla Cpi del governo italiano per i crimini commessi a Gaza.