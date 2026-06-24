Subito dopo il pranzo romano nel ristorante 'Mozzico' su via Tiburtina, Gianni Alemanno ha indossato di nuovo la catena d'oro con la croce celtica. A mettergliela al collo è stato Massimo Arlechino, presidente di Indipendenza, il movimento fondato da Alemanno e confluito in Futuro Nazionale, formazione guidata da Roberto Vannacci. Nel suo discorso, Alemanno ringrazia "la classe dirigente che ha retto botta, discusso, dialogato e non è stato facile. Adesso con Vannacci è facile. Ringrazio ognuno di voi, che siete riusciti a mantenere i due principi di fedeltà e onore".