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Classifica social dei leader, Meloni regina di like e views. Renzi continua la ripresa

Il monitoraggio di Leader Trend di Arcadia sugli account social dei leader, che mostrano quanta attenzione digitale ha generato ciascuna narrazione nel mese di settembre e quale atteggiamento ha manifestato l’opinione pubblica digitale nei confronti di scelte, dichiarazioni e posizionamenti

Giorgia Meloni e Matteo Renzi
Giorgia Meloni e Matteo Renzi
29 settembre 2026 | 21.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Giorgia Meloni, Matteo Renzi e Carlo Calenda. Sono questi i tre leader politici che più di tutti, nel mese di settembre, sono stati i protagonisti dei social. Nel monitoraggio di Leader Trend di Arcadia sono evidenziate alcune Kpi - key performance indicator - relative agli account social dei leader, che mostrano quanta attenzione digitale ha generato ciascuna narrazione nel mese di settembre e quale atteggiamento ha manifestato l’opinione pubblica digitale nei confronti di scelte, dichiarazioni e posizionamenti.

La crescita di Meloni e Renzi, frena Vannacci

A settembre, il monitoraggio dei fandom degli account social dei leader italiani evidenzia tre aspetti significativi: una nuova e consistente crescita dei canali della presidente del Consiglio; la conferma, per il secondo mese consecutivo a partire da luglio, della crescita degli account dell'ex premier e leader di Italia viva, che si posizionano davanti a quelli degli altri leader dell’opposizione; e, infine, la brusca frenata di Roberto Vannacci, che dopo aver registrato ritmi di crescita particolarmente elevati chiude settembre con un incremento più contenuto, che potremmo definire “fisiologico”.

Like e visualizzazioni, il doppio podio di Meloni

I due podi, relativi a like e visualizzazioni, sono invece dominati dagli account social di Meloni, che complessivamente superano i 4 milioni di like e raggiungono oltre 44,7 milioni di visualizzazioni. Rispetto all’ultimo report di luglio, Vannacci esce dal podio sia per i like sia per le visualizzazioni, mentre rientra Matteo Salvini. A pubblicare con maggiore frequenza è invece l’account X di Calenda, con 141 contenuti pubblicati tra il 1° e il 29 settembre.

podio like

La Hate Parade di settembre

Come sempre, l’analisi include la speciale Hate Parade, la classifica che misura la variazione percentuale dei commenti negativi rispetto al mese precedente sulle pagine Facebook dei leader. A settembre, è la pagina Facebook di Angelo Bonelli a registrare l’incremento percentuale più consistente, con una crescita del 924% dei commenti negativi, seguita dalle pagine di Elly Schlein e Meloni.

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social media politica italiana leader politici giornalismo digitale
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