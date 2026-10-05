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"Io sono Giorgia Meloni", la premier registra suo marchio vocale all'ufficio europeo contro l'utilizzo fake - Audio

La presidente del Consiglio vuole tutelarsi dai casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa

Giorgia Meloni - (Fotogramma/Ipa)
Giorgia Meloni - (Fotogramma/Ipa)
05 ottobre 2026 | 14.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giorgia Meloni gioca d'anticipo sull'intelligenza artificiale e sul suo utilizzo truffaldino. La presidente del Consiglio, come anticipato da Repubblica, registra oggi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale il suo marchio vocale per tutelarsi dai casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa. "Io sono Giorgia Meloni", dice nell'audio di quattro secondi per ben due volte la premier (Ascolta l'audio).

Lo stato della domanda di registrazione

La domanda di registrazione, non ancora approvata, ma al momento ancora "oggetto di esame" è stata inoltrata all'Euipo dalla Praxi Intellectual Property Spa, una società del Gruppo Praxi specializzata nella consulenza in proprietà industriale e intellettuale, che ha sede anche a Roma.

La registrazione è collegata a tre tipi di servizi, che includono contenuti multimediali scaricabili, attività culturali e organizzazione di manifestazioni politiche.

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Tag
intelligenza artificiale fake news clonazione voce proprietà intellettuale
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