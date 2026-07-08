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Spionaggio, il leghista Borghi: "Italiani arrestati? Non è atto di aggressione della Russia"

Ospite di 'Point Break – Il punto di rottura' su San Marino RTV: "Tutti i servizi di intelligence si procurano le informazioni come vogliono"

Claudio Borghi - Fotogramma /Ipa
Claudio Borghi - Fotogramma /Ipa
08 luglio 2026 | 12.49
Francesco Saita
LETTURA: 1 minuti

"No, non è un atto di aggressione. Tutti i servizi di intelligence si procurano le informazioni come vogliono". Lo ha dichiarato il leghista Claudio Borghi a Point Break – Il punto di rottura, condotto da Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti su San Marino RTV, rispondendo a una domanda sulla vicenda degli italiani arrestati con l’accusa di spionaggio per la Russia. Nel corso dell’intervista, Borghi ha però aggiunto che chi passa informazioni a uno Stato straniero "al di là della pena edittale, è un traditore della patria. Siamo nel Cocito, vicino a Satana".

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spionaggio aggressione intelligence traditore
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