L'aforisma più celebre di Giulio Andreotti, 'il potere logora chi non ce l'ha', non sempre appare veritiero. A contraddirlo, le foto dei principali protagonisti della politica italiana (GUARDA LA FOTOGALLERY) messi a confronto a distanza di 5 anni: 2019-2024.

Tra tempie grigie che avanzano e chili smarriti o presi, la politica sembra logorare un po' tutti, complici le 'guerriglie' in campagna elettorale, le notti insonni in commissione o in Aula o i lunghi e continui viaggi per chi è al timone del Paese, leggi Palazzo Chigi.

In molti, tra gli appassionati di politica e palazzi, ricorderanno l'invecchiamento improvviso e prematuro di Giovanni Goria, diventato premier a 44 anni e rimasto in sella appena 7 mesi, o i baffetti neri di Massimo D'Alema divenuti bianchi, complice la 'campanella' di Palazzo Chigi con cui dava il la a burrascosi Consigli dei ministri. Da questo punto di vista, le donne sembrano reggere meglio il passare delle stagioni: Giorgia Meloni, forse complice anche il taglio long bob notoriamente 'sforbicia' anni, non appare granché diversa dai tempi in cui dava battaglia dagli scanni dell'opposizione. Per tutti gli altri, lasciamo ai nostri lettori l'ardua sentenza.