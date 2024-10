Liguria, Orlando: "Costruiremo una rete di servizi per le donne"

"In questa regione, il tema piace molto a Bucci, le donne non fanno figli a volte perché scelgono di non farli e devono essere libere di decidere di non farli, e a volte perché quando lavorano devono scegliere tra la famiglia e il lavoro, perché il lavoro di cura per crescere i figli oppure per badare agli anziani alla fine va sempre sulle spalle delle donne. E noi vogliamo costruire una rete di servizi alla persona che consenta a tutte e a tutti di lavorare e di avere un supporto nel momento della difficoltà". Lo dice in un video sui social il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando.