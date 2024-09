Maria Rosaria Boccia crea scompiglio anche (soprattutto) in contumacia. Stavolta ha scatenato una lite social tra due giornalisti, Bruno Vespa e Luca Telese. Lo storico conduttore di “Porta a Porta” aveva detto di "non volere essere usato come strumento, dunque non è mio interesse intervistare la Boccia", e ieri sera dopo il forfait dell’imprenditrice campana a Bianca Berlinguer ha dedicato un pezzo della sua trasmissione proprio al caso. Nel frattempo, a “E’ sempre Cartabianca”, Alessandro Sallusti aveva definito “concordata” l’intervista di Luca Telese e Marianna Aprile su La7, accusando Boccia di aver mentito su molte delle ricostruzioni del suo rapporto con Gennaro Sangiuliano.

Stamattina è Telese a esordire su X: "Buongiorno: non c’era nessuna domanda concordata – come è evidente a chiunque abbia visto la nostra intervista, fatta tutta a braccio – nella nostra conversazione con Maria Rosaria #Boccia. Quanto a Sallusti: lo aveva voluto e gradito, dubito che lo temesse. Qualcuno spieghi soavemente al caro Bruno – ieri molto sofferente- che quando Immagina che gli altri lavorino come lui, sbaglia. :-)".

A questa critica, Vespa risponde a stretto giro, sempre sul social di Elon Musk: "Caro il mio Luca, l’unica mia sofferenza è non aver intervistato la Boccia. Per il resto, qualche volta deve essermi capitato di lavorare perfino meglio degli altri visto che sono su piazza da 60 anni e gli altri vanno e vengono".

Non tarda la replica del collega: "Che tu stia soffrendo molto lo vedo da me, caro Bruno. Mi sono divertito molto a vedere la tua lezione di servizio pubblico - ieri - a caccia dei compagni delle elementari della Boccia, per capire se rubava merendine all’asilo. In chiudersi da Pulitzer. Il prossimo che osa contraddire un ministro che è sotto la tua protezione scorticatelo vivo in masseria, mi raccomando. :-)". Il riferimento è al 'Forum in Masseria', evento che si tiene nella tenuta di Vespa in Puglia e al quale partecipano sempre molti ministri ed esponenti politici.

La tensione tra i due non nasce ieri: Telese aveva ripostato alcuni tweet che criticavano Vespa e difendevano la sua intervista con Marianna Aprile.