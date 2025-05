La regola totem del vincolo del doppio mandato del Movimento 5 Stelle sta per cadere. Nella riunione fiume del Consiglio nazionale dei pentastellati, iniziata alle 11 stamattina e stoppata alle 17 per consentire ai parlamentari di assolvere ai propri compiti a Camera e Senato, e ripresa dopo il via libera di Montecitorio al dl Cittadinanza, ma non ancora conclusa, Giuseppe Conte, vice presidenti e tutto il quartiere generale degli (ex) grillini hanno finalmente messo a punto una strategia unitaria per andare oltre la regola che da sempre accompagna il movimento, e che darebbe anche il via libera alla candidatura di Roberto Fico in Campania.

Sul tavolo, da quello che trapela da fonti pentastellate, sono tre le possibilità che verranno rimesse alla decisione prima del Comitato di Garanzia, poi della base - che già aveva sancito, a novembre, al Palazzo dei Congressi, la sua volontà di dare un terzo mandato (e non oltre) agli eletti. La prima riguarda quella di un 'pit stop', e quindi chiunque voglia ricandidarsi, a qualsiasi livello istituzionale, dovrà osservare un periodo di pausa; la seconda invece potremo definirla quella dell'ascensore, ovvero si passa da un livello istituzionale all'altro; oltre alla possibilità di deroga affidata al presidente dei Cinquestelle, su cui non filtrano però ulteriori dettagli.

Non c'è, però, solo questo all'attenzione del Consiglio nazionale del Movimento 5 stelle e da qui la lunghezza della riunione. La "mole di lavoro era tanta", affermano le stesse fonti, che spiegano che alla riunione si è parlato di tutto quello che riguarda il Codice etico, e quindi le previsioni non direttamente applicabili dopo il voto di Nova, per esempio a chi dovranno finire le funzioni del garante, il ruolo dei comitati territoriali e anche quello del network giovani.