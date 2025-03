C'è un 'effetto Meloni' sulle vendite del Manifesto di Ventotene. Ma anche un effetto Benigni, visti gli ascolti della sua trasmissione su Rai 1, 'Il sogno'. Dopo l'intervento della premier alla Camera, con la citazione di alcuni passaggi dell'opera scritta da Altiero Spinelli in collaborazione con Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, e la protesta rumorosa delle opposizioni, si sono impennate le vendite del saggio considerato tra i più importanti contributi al dibattito sull'unità europea: è al tredicesimo posto tra i bestseller di Amazon.

Il libraio di Ventotene: "E' un segnale molto importante"

In un'intervista all'Adnkronos, il titolare della storica libreria 'Ultima Spiaggia' di Ventotene, Fabio Masi ha confermato un trend che si registra anche nelle librerie. Il libraio gestisce anche un altro punto vendita a Camogli e ha evidenziato che "L'effetto principale che sta avendo la discussione di queste ore è che molte persone stanno acquistando il Manifesto, stanno crescendo significativamente le richieste. E i pochi che l'avevano letto lo stanno rileggendo per capire quanto, dal mio punto di vista, sia strumentale l'utilizzo che ne ha fatto la premier Giorgia Meloni. E questo è un segnale importante".

Le citazioni di Meloni

Cosa ha detto Meloni alla Camera? "Anche in quest'aula è stato richiamato da moltissimi partecipanti il manifesto di Ventotene, ora io spero che tutte queste persone in realtà non abbiano mai letto il manifesto di Ventotene, perché l'alternativa sarebbe francamente spaventosa, però a beneficio di chi ci guarda da casa e chi di chi non dovesse averlo mai letto io sono contenta di citare testualmente alcuni passi salienti del Manifesto", le parole della premier nel passaggio più contestato del suo intervento. Meloni ha letto tra i tumulti: "Primo: 'la rivoluzione Europea per rispondere alle nostre esigenze dovrà essere socialista' e fino a qui vabbè, ironizza. E ancora 'La proprietà privata deve essere abolita, limitata...'" .

Meloni ha aggiunto altro, citando poi un nuovo passaggio: "'La politica democratica sarà un peso morto nella crisi rivoluzionaria', e il manifesto conclude che 'il partito rivoluzionario attinge la visione e la sicurezza di quel che va fatto, non da una preventiva consacrazione da parte dell'ancora inesistente volontà popolare, ma nella sua coscienza di rappresentare le esigenze profonde della società moderna'. 'Attraverso questa dittatura del partito si forma il nuovo stato e attorno a esso la nuova democrazia'", ha concluso la premier nel suo intervento dedicato al documento scritto da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni nel 1941 durante il periodo di confino presso l'isola di Ventotene.

Lo show di Benigni

"L'Unione Europea è un sogno, un'emozione. Ed è l'unico custode della democrazia". Roberto Benigni, nella serata tv Il sogno su Raiuno, si è presentato come "europeista estremista" per esaltare "un progetto, un sogno, una speranza". L'attore si è soffermato ampiamente sul Manifesto di Ventotene, proprio nella giornata in cui il documento è stato citato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera tra roventi polemiche: "La pagina più commovente ed entusiasmante" della nascita dell'Unione europea è stata "qui in Italia, in una piccola isola del Tirreno che si chiama Ventotene. Nel 1941 succede una cosa incredibile, qualcuno ha un'idea, di cambiare tutto, l'idea dell'unità europea".