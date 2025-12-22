circle x black
Cerca nel sito
 

Manovra: Zanettin (Fi), 'bene riapertura termini fondo indennizzo risparmiatori banche '

22 dicembre 2025 | 13.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Una misura inserita nella legge di bilancio che mi sta particolarmente a cuore, e per la quale in tutti questi anni mi sono impegnato, è la riapertura dei termini del fondo indennizzo risparmiatori delle banche fallite per il riesame delle domande respinte in tutto o in parte per errori procedurali o difetto di documentazione. Ora, coloro che hanno commesso errori nella formulazione della domanda iniziale potranno far riesaminare la loro posizione e ottenere il dovuto. Va sottolineato, peraltro, che nel corso di questa legislatura i truffati delle banche hanno ottenuto, già nel 2023, l’aumento dell’indennizzo dal 30 al 40% del prezzo di acquisto delle azioni. Un risultato eccezionale, tutt’altro che scontato alla vigilia. Le associazioni dei risparmiatori hanno chiesto di essere audite in Commissione banche. Lo saranno certamente nei primi mesi del prossimo anno e non potranno che esprimere un giudizio positivo sul lavoro del governo di centrodestra". Così il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin intervenendo in Aula durante la discussione generale della manovra.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
manovra legge di bilancio fondo indennizzo risparmiatori banche fallite
Vedi anche
News to go
Natale 2025, il 41% preferisce regali "fisici": i dati
News to go
Disturbo cognitivo lieve: il 10% evolve in demenza in due anni
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza