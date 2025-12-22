Manovra: Zanettin (Fi), 'bene riapertura termini fondo indennizzo risparmiatori banche '

"Una misura inserita nella legge di bilancio che mi sta particolarmente a cuore, e per la quale in tutti questi anni mi sono impegnato, è la riapertura dei termini del fondo indennizzo risparmiatori delle banche fallite per il riesame delle domande respinte in tutto o in parte per errori procedurali o difetto di documentazione. Ora, coloro che hanno commesso errori nella formulazione della domanda iniziale potranno far riesaminare la loro posizione e ottenere il dovuto. Va sottolineato, peraltro, che nel corso di questa legislatura i truffati delle banche hanno ottenuto, già nel 2023, l’aumento dell’indennizzo dal 30 al 40% del prezzo di acquisto delle azioni. Un risultato eccezionale, tutt’altro che scontato alla vigilia. Le associazioni dei risparmiatori hanno chiesto di essere audite in Commissione banche. Lo saranno certamente nei primi mesi del prossimo anno e non potranno che esprimere un giudizio positivo sul lavoro del governo di centrodestra". Così il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin intervenendo in Aula durante la discussione generale della manovra.