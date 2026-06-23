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Truffa su Whatsapp, falsi messaggi attribuiti a Mantovano: la nota di Palazzo Chigi

"Lo schema - spiega la nota - ricalca un cliché tipico della criminalità informatica"

Alfredo Mantovano - fotogramma/ipa
Alfredo Mantovano - fotogramma/ipa
23 giugno 2026 | 19.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Su whatsapp sta circolando, negli ultimi giorni, un nuovo tentativo di truffa "ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp, arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano". È quanto riferisce in un comunicato Palazzo Chigi.

"I messaggi - si legge - mirano a indurre i destinatari a sottoscrivere 'accordi di riservatezza' o a inviare somme di denaro, con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative. In altri casi l'obiettivo è acquisire dati e informazioni sensibili dello stesso destinatario, come la firma olografa del vertice di un'azienda, che in un secondo momento viene utilizzata per ingannare dipendenti o clienti e ottenere trasferimenti di denaro".

Lo schema usato

"Lo schema -spiega la nota- ricalca un cliché tipico della criminalità informatica: richieste di contatto, inoltrate tramite i sistemi di messaggistica istantanea da account registrati con false generalità e con fotografie di soggetti che rivestono ruoli istituzionali, formulate con modalità assai verosimili. Quando il destinatario accetta il contatto, segue una corrispondenza e-mail che contiene di norma l'invito a sottoscrivere un accordo di riservatezza, o comunque istruzioni per mantenere attivo lo scambio. Sono in corso attività informative e investigative, anche a seguito della denuncia -conclude il comunicato- che lo stesso Mantovano ha presentato non appena venuto a conoscenza dell'uso indebito del proprio nome e della propria immagine".

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truffe WhatsApp imprenditori governo alfredo mantovano truffa mantovano mail
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