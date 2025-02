Elon Musk chiede di "fare di nuovo grande l'Europa" lanciando il progetto M.E.G.A. - Make Europe Great Again? A rilanciare in chiave 'sovranista' ci pensa Marco Rizzo, coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana Popolare che su X risponde con una provocazione e un altro progetto, quel 'Facciamo l'Italia Grande Ancora' al cui acronimo - nientemeno che 'F.I.G.A.' - l'ex deputato ed europarlamentare dedica addirittura un video esplicativo.

Più chiaro di così non si può. Viva la Figa. pic.twitter.com/16ki6Yh0eC — Marco Rizzo (@MarcoRizzoDSP) February 4, 2025

"Viva la F.I.G.A.!", esordisce sorridendo il presidente onorario del Partito Comunista, che poi continua: "Caspita, ho di nuovo detto una robaccia... però quando Musk chiede 'facciamo grande l'Europa', noi lo possiamo solo declinare in un modo: 'Facciamo l'Italia Grande Ancora', perché vogliamo una sovranità nostra, una sovranità popolare dell'Italia. In Italia decidono, non voglio arrivare a dire comandano, gli italiani - puntualizza -. Viva la F.I.G.A., 'Fai l'Italia Grande Ancora'", conclude scandendo.