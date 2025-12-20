Mario Adinolfi rieletto presidente Pdf: "Alternativi alla sinistra di gender e woke"

Il congresso nazionale del Popolo della Famiglia, riunito a dieci anni dalla fondazione del movimento nelle sale dell’Hotel Universo di Roma, ha rieletto alla presidenza nazionale Mario Adinolfi. Il leader del PdF aveva lasciato ogni incarico di partito all’inizio del 2025 per dedicarsi alla sua carriera giornalistica e televisiva, partecipando anche all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, ma è stato richiamato 'in servizio' dai delegati del Popolo della Famiglia giunti da ogni regione d’Italia. Nel discorso di accettazione della candidatura a presidente nazionale, ratificata dal congresso per acclamazione, Adinolfi ha affermato: "Ripercorreremo il solco che fu del Partito Radicale di Marco Pannella, ma con posizioni e idealità opposte".

"Siamo stati già misurati dagli elettori come una piccola forza, ma molto chiara nei suoi intendimenti: siamo presenti nel panorama politico italiano come unico partito di esplicita ispirazione cristiana erede della lezione di don Luigi Sturzo, a difesa della famiglia e della cultura della vita, con l’obiettivo di cancellare da questo Paese la cultura della morte espressa dall’aborto, dall’eutanasia, dal suicidio assistito, dall’attacco sistematico alla famiglia naturale a cui stiamo assistendo anche in queste ore con la tristissima vicenda della famiglia nel bosco", ha aggiunto Adinolfi.

Dal punto di vista politico, il leader del Pdf spiega che il partito deciderà "se proseguire la nostra strada autonoma o dialogare con Giorgia Meloni e Matteo Salvini nella prospettiva delle prossime elezioni. Di certo siamo alternativi alla sinistra del gender, del fluidismo, del wokismo, dell’islamismo. La nostra lezione ispiratrice più prossima è certamente quella di Charlie Kirk: dialogo con tutti ma su posizioni molto ferme e nette". Il congresso ha eletto alla segreteria nazionale del movimento il ravennate Mirko De Carli.