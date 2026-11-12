Sergio Mattarella ha incontrato i campioni paralimpici al Quirinale. “Ci sono talenti inespressi, campioni paralimpici che non si esprimono, che hanno bisogno di avere la possibilità di farlo. Vi sono naturalmente delle difficoltà da superare o degli ostacoli: la insufficiente rete di strutture, che occorre intensificare perchè venga offerta a tutti la possibilità di misurarsi con lo sport, non necessariamente a livello di campioni del mondo o europei o di vincitori o di paralimpiadi, ma a livello di partecipazione, di impegno personale. Ci sono ancora pregiudizi da sconfiggere e rimuovere, in tutti i Paesi, anche nel nostro”, ha affermato il presidente della Repubblica durante l'incontro.

”Vi sono anche esitazioni in tanti ragazze e ragazzi", ha proseguito il Capo dello Stato, "che frenano se stessi rispetto all’impegno che potrebbero dispiegare nello sport e vanno sollecitati a misurarsi, a impegnarsi, perchè questa è una forte affermazione personale. Per questo il vostro ruolo è trainante nella vita del nostro Paese. Lo sguardo adesso è rivolto ai prossimi tornei, anche per le medaglie, ma non tanto per quelle, ma per la partecipazione che intorno a voi si realizzerà da tutto il nostro Paese e contribuirà alla storia di civiltà e a far aumentare il movimento paralimpico e la consapevolezza che c’è un giacimento di talenti da far esprimere".

"Avete tanti traguardi davanti a voi, ma questo", ha ribadito in conclusione Mattarella, "è il più importante, che tanti seguano il vostro esempio. Grazie per questo compito non soltanto di primato sportivo ma di percorso di civiltà che interpretate". Nel corso dell'incontro sono intervenuti il presidente del Comitato italiano paralimpico, Marco Giunio De Sanctis e gli atleti vincitori delle medaglie d'oro del para-Triathlon e del Tiro a Segno, Serena Banzato e Tommaso Starec. All'udienza ha partecipato una delegazione di atleti, tecnici e dirigenti del Comitato Italiano Paralimpico.

De Sanctis: "Cercare risorse per dare pari dignità al nostro movimento"

"In accordo con il Governo e sicuramente con la prima carica dello Stato, vogliamo cercare quelle risorse, non solo economiche, ma anche tecniche e organizzative per dare piena e pari dignità al nostro movimento", ha detto il presidente del Cip, Marco Giunio De Sanctis nel corso dell'incontro con Sergio Mattarella al Quirinale.

"Le medaglie sono importanti ed è importante consentire a tutta la cittadinanza di fare sport", sottolinea De Sanctis, "questo è la vera grande missione perché abbiamo un potenziale di un milione e mezzo di persone. Ci spiace a volte dover premiare soltanto campioni che appartengono a sport riconosciuti dalla Federazione internazionale. Io ho detto sempre che i sacrifici degli sportivi sono gli stessi, a prescindere se vadano alle Olimpiadi o alle Paralimpiadi, se vadano ai campionati del mondo o ai campionati d'Europa. Sono sacrifici veri. E quindi la parità non è solo tra normodotati e disabili, uomini e donne, ma deve riguardare tutto il movimento sportivo olimpico e paralimpico".