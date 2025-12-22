circle x black
Mattarella: "Olimpiadi e Paralimpiadi vetrina per l'Italia, certo che ci renderete onore"

Il Presidente della Repubblica alla cerimonia di consegna della Bandiera agli atleti italiani: "Successo di ieri di Goggia buona premessa"

Sergio Mattarella - Ipa
22 dicembre 2025 | 14.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Sono certo che renderete onore all'Italia col vostro comportamento, con dei risultati che conseguirete". "Queste Olimpiadi e Paralimpiadi, a Milano, a Cortina, a Verona, saranno una vetrina per l'Italia". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale di consegna della Bandiera agli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026.

"Per voi sarà un'occasione importante, ma per molti che verranno sarà l'occasione di una scoperta del nostro Paese", ha detto il Capo dello Stato che ha quindi ringraziato "quanti si sono impegnati per realizzarle, anzitutto nel volerle, che si sono poi impegnati per rendere possibile questi grandi appuntamenti. Quindi ringrazio le istituzioni nazionali, il ministro, le Regioni, i Comuni, la Fondazione Milano-Cortina, il presidente Malagò. È un'accoppiata di eventi che coinvolge veramente il nostro Paese, ponendolo al centro del mondo non soltanto sportivo, nella grande rete di conoscenza, comunicazione e informazioni che vi sarà".

"Felici di vedere Brignone pronta"

"Siamo lietissimi di vedere Federica Brignone nuovamente pronta e determinata, quando ci siamo sentiti mesi fa al telefono, contavamo su questo ed è un piacere vederla in queste condizioni", ha aggiunto il Capo dello Stato.

"Il Super G in Val d'Isere di ieri di Sofia Goggia è stato una buona premessa, ma quello che farete e quello che con il comportamento sportivo, con i risultati conseguiti si riverbererà sul nostro Paese sarà molto importante".

"Importante messaggio di pace e amicizia"

"Le gare olimpiche e paralimpiche - ha ricordato Mattarella - sono legate sempre tradizionalmente a tanti valori umani e sociali. Molti di voi hanno usato dei termini molto, molto belli: il rispetto, la fiducia. In questo tempo difficile sarà molto importante il messaggio di pace, di solidarietà, di amicizia che sarà espresso da Olimpiadi e Paralimpiadi e sarà importante la diffusione di questo messaggio da parte vostra e tutti gli tutti gli atleti e le atlete che con voi saranno impegnati in Olimpiadi e Paralimpiadi".

L'invito ad ampliare il Movimento paralimpico

Il Presidente ha poi reso omaggio allo sport parlimpico rivolgendosi al presidente del Comitato. "L'avvocato Pancalli, che saluto, ricorderà quante volte in questi anni abbiamo parlato, abbiamo esaminato i risultati conseguiti, esaminato le iniziative da assumere per far crescere il movimento e ulteriori risultati e successi e traguardi da conseguire. E ha dato tanto al movimento paralimpico, avvocato, e io desidero quindi riaffermare la mia vicinanza e la mia riconoscenza per chi si dedica al movimento paralimpico. Farlo crescere, farlo ampliare, farlo diffondere vuol dire accrescere l'inclusione, un obiettivo fondamentale per il nostro Paese di civiltà, ovunque".

Olimpiadi Paralimpici Giochi Olimpici Mattarella Milano Cortina
