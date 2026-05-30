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Maxi operazione della polizia: 1.335 arresti, sequestrati 450 kg di droga

Meloni: "Complimenti alla Polizia per colpo durissimo alla criminalità"

Sequestro di droga
Sequestro di droga
30 maggio 2026 | 12.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

E' di 1335 persone arrestate, di cui 31 minorenni, 2358 persone denunciate a piede libero tra cui 142 minori e 450 kg di droga sequestrata, il bilancio di un'operazione antidroga condotta a livello nazionale dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo. Un'operazione ad alto impatto investigativo, conclusasi ieri, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L’attività ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori.

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L’attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato al sequestro precisamente di 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina. E inoltre sono state sequestrate 111 armi da fuoco, anche a canna lunga tra cui un fucile d’assalto, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettili nonché numeroso munizionamento. Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto in ambito giovanile, rinvenendo 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette.

Nel corso dell’operazione, sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. I controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga.

Meloni: "Complimenti alla Polizia per colpo durissimo alla criminalità"

"L’imponente operazione condotta su tutto il territorio nazionale segna un colpo durissimo alla criminalità. Complimenti alla Polizia di Stato e a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato", ha scritto su X la premier Giorgia Meloni, postando le immagini diffuse dalla stessa polizia. "Il Governo - assicura - continuerà ad andare avanti con determinazione sulla strada della legalità e della sicurezza. Anche per questo abbiamo rafforzato gli strumenti di contrasto al porto abusivo di armi, comprese quelle da taglio: ogni colpo alla criminalità significa più tutela e più serenità per tutti i cittadini".

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operazione polizia maxi operazione polizia arresti sequestro droga
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