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Meloni cita Virgilio all'assemblea di Confindustria: "Così si sale alle stelle"

Le parole della premier: "Siate coraggiosi e io vi prometto che farò lo stesso"

Giorgia Meloni - Fotogramma /Ipa
Giorgia Meloni - Fotogramma /Ipa
26 maggio 2026 | 12.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"'Sit itur ad astra', scriveva Virgilio, 'così si sale alle stelle'. Per farlo, noi non dobbiamo temere di volare alto, di osare, di liberarci dalle incrostazioni, di scardinare le abitudini, per concentrarci su quello che alla fine sappiamo fare meglio, che è resistere, inventare e rilanciare". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel passaggio conclusivo del suo intervento all'assemblea nazionale di Confindustria.

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"Vi chiedo di non avere paura, perché il tempo delle incertezze è anche il tempo del coraggio, e il tempo del coraggio inevitabilmente è anche il tempo delle scelte. Siate coraggiosi e io vi prometto che farò lo stesso", l'invito della premier.

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Confindustria Meloni Virgilio
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