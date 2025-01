La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indagata per il 'caso Almasri'. Con la premier, indagati per favoreggiamento e peculato - dopo il rimpatrio del generale libico - i ministri Nordio e Piantedosi, nonché il sottosegretario Mantovano. Le reazioni, gli sviluppi dell'inchiesta, cosa succede e cosa rischia la premier. Ecco le news di oggi:

"Il nostro impegno per difendere l'Italia proseguirà, come sempre, con determinazione e senza esitazioni. Quando sono in gioco la sicurezza della Nazione e l'interesse degli italiani, non esiste spazio per passi indietro. Dritti per la nostra strada", scrive Meloni su X.